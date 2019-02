Centro, moto rubata recuperata dalla ‘locale’ ancora prima che il proprietario si fosse accorto del furto

Genova. Nel pomeriggio di martedì, alle 15.15.Una pattuglia della Polizia Locale di passaggio in via Ippolito d’Aste ha incrociato un motociclista che percorreva la via senza indossare il casco.

Alla vista dell’auto di servizio l’uomo ha tentato di posteggiare per allontanarsi a piedi. Immediatamente raggiunto ha tentato di opporre resistenza, ma è stato subito fermato dagli agenti che hanno controllato la targa della moto e contattato il proprietario, che non si era ancora accorto che il motociclo gli era stato appena rubato.

Il veicolo è stato così riconsegnato al proprietario, mentre la persona trovata alla guida, un italiano quarantasettenne, è stata denunciata per resistenza, ricettazione e guida senza patente.