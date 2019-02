Cento storico, scippa una donna in via Giustiniani, ma viene fermato a Caricamento

Genova. Scippa una donna, ma viene inseguito da un testimone, che aiuta la polizia a individuarlo e ad arrestarlo.

Ieri pomeriggio le volanti della Questura sono intervenute in Piazza Caricamento dove era stata segnalata una persona in fuga, dopo aver commesso uno scippo ai danni di una donna in Vico dei Giustiniani.

Grazie alla descrizione fornita ed alla collaborazione di un cittadino che, dopo aver assistito alla scena, ha inseguito lo scippatore senza mai perderlo di vista, i poliziotti sono riusciti ad individuare e fermare l’autore del furto con strappo.

La borsa sottratta, abbandonata dal ladro durante la fuga, è stata recuperata dalla vittima.