Caso nave Diciotti e consultazione M5S su Rousseau, Salvatore: “Voto non è decisionale”

Genova. “La consultazione non e’ decisionale ne’ definitiva, e’ un modo di procedere interno del M5s che consulta i propri iscritti. Poi la decisione verra’ presa successivamente dal Senato, dove votano tutte le forze politiche e non solo il M5s”. Cosi’ la capogruppo del M5S in consiglio

regionale Liguria Alice Salvatore via fb replica ai malumori della base pentastellata per il voto sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti.

Gli iscritti al M5s potranno votare fino alle 19 di oggi esprimendo il proprio si’ o no all’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Salvatore replica a un utente secondo il quale “il M5S sta mollando su un sacco di cose: Ilva, Tap, trivelle, flat tax e adesso pure su questo? Salvini – scrive l’utente – DEVE andare a processo, punto e fine della questione, altrimenti fate come gli atri con Berlusconi”.