Caso multe in via Alessi, Amiu corre ai ripari: a Carignano sui parabrezza di auto e moto arrivano i “warning”

Genova. Dopo il caso-multe in via Alessi che ha coinvolto il primo cittadino e ha provocato parecchie polemiche, Amiu corre ai ripari proprio nella direzione indicata dal sindaco che ancora martedì a palazzo Tursi ha ribadito la necessità di “correggere un sistema se non funziona”.

Se infatti la nuova segnaletica verticale fissa per indicare le giornate di spazzamento meccanico nel quartiere di Carignano sta creano confusione (e conseguenti multe, non solo ovviamente in via Alessi) per i cittadini che non si sono ancora abituati al nuovo sistema, la soluzione che verrà adottata questo mese da Amiu è quella del ‘warning’ un “avviso importante’ messo sui parabrezza di auto e moto uno-due giorni prima dello spazzamento.

Questa notte i primi avvisi sono stati collocati sulle auto parcheggiate in via Innocenzo IV, via Mylius, via Alghero e via Rivoli che verranno pulite sabato 16 febbraio. “Per adesso cerchiamo di collocarli 24-48 ore prima ma se riusciamo anche fino a 72 ore prima – fanno sapere da Amiu – con l’invito come scritto nell’avviso a leggere la segnaletica presente all’inizio di ogni via o di iscriversi al servizio di sms di avviso dal sito del Comune di Genova”.