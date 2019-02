Carnevale, il 23 febbraio arriva il “carrossezzo” in maschera a Certosa e Rivarolo

Genova. Corteo mascherato, giochi, ben cinque pentolacce sparse per i quartieri e tanto divertimento in vista per la prima edizione del Carnevale di Certosa e Rivarolo. Per chi stia già iniziando a spulciare i programmi dei “carrosezzi” di tutta la città, si segni sul calendario il 23 febbraio.

Dragon night eventi, insieme ai centri integrati di via Vivicertosa e Civ Rivarolo, hanno messo a punto una vera e propria festa itinerante. Appuntamento alle 14 nel piazzale del campo da calcio Torbella, dopodiché si parte tutti assieme – rigorosamente mascherati – in direzione del centro di Rivarolo sino all’arrivo a Certosa.

Saranno presenti carri, maschere, Fiat 500 d’epoca, banchi di hobbisti, musica e un mondo di divertimento per tutti. Dragon Night ringrazia anche la pubblica assistenza di Rivarolo per il sostegno, tutte le attività, il municipio Valpolcevera, le scuole e tutte le associazioni.