Carige, Pastorino (LeU): “Accolte richieste a tutela dei lavoratori”

Genova. “Le richieste che avevo avanzato sul provvedimento per Carige sono state accolte e i lavoratori non correranno il rischio di perdere il proprio posto. Formalmente ho ritirato gli emendamenti depositati, perché il Governo si è impegnato a recepire la sostanza di quanto previsto da quegli stessi emendamenti. L’approvazione arriverà quindi attraverso un ordine del giorno nel corso della discussione in Aula. Si tratta di un risultato importante, perché tutela tutti i dipendenti di Carige”.

Così il deputato di Leu Luca Pastorino sulla questione occupazionale legata al futuro di Carige.

“Fino all’approvazione definitiva del decreto su cui c’è un’opinione favorevole – conclude Pastorino – vigileremo che tutto sia rispettato, compresa la tutela dei risparmiatori. Lo scopo è quello di far entrare in vigore un provvedimento che possa produrre effetti positivi, senza strumentalizzazioni di sorta”.