Carige, nuova assemblea dei ‘traditi’. Codacons: “Ancora pochi giorni per aderire all’azione legale collettiva”

Genova. Dopo l’enorme successo della prima assemblea su Carige indetta dal Codacons a Genova, e a seguito delle numerose richieste pervenute da parte di risparmiatori che non hanno potuto prendere parte all’incontro a causa della grande affluenza registrata, l’associazione ha deciso di indire un nuovo incontro in città con gli investitori della banca, fissando una assemblea pubblica per mercoledì 20 febbraio.

Alle ore 17:30 presso il Centro Congressi del Porto Antico di Genova (Calata Molo Vecchio 15 Modulo 5 – 1° piano) i legali del Codacons – che come noto sul caso Carige hanno lanciato una azione risarcitoria collettiva – incontreranno i risparmiatori della banca per illustrare le iniziative giudiziarie avviate allo scopo di far ottenere ad azionisti e obbligazionisti il rimborso totale dei propri investimenti, oltre al risarcimento del danno subito, e raccoglieranno le adesioni degli utenti all’azione legale.

Il Codacons ricorda che mancano pochi giorni alla scadenza del termine per aderire all’azione e dà dunque appuntamento ai risparmiatori di Genova traditi da banca Carige per il prossimo mercoledì 20 febbraio alle ore 17:30 presso il Centro Congressi del Porto Antico.