Carabinieri in azione al Cep, 3 spacciatori in manette e sequestrati oltre 3 chili di hashish

Genova. Tre persone arrestate e 3 chili e mezzo di hashish sequestrato nell’ambito di un’operazione messa in atto ieri nella zona del Cep, sulle alture di Pra’, da parte dei Carabinieri della compagnia di Arenzano, in collaborazione con personale delle stazioni di Genova Prà e Voltri, il nucleo radiomobile di Genova, coadiuvati dal nucleo investigativo e dal nucleo carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga.

Nell’ambito dei controlli sono state denunciate altre 13 persone di cui otto stranieri per detenzione e uso di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di edifici.

Gli spacciatori arrestati sono di nazionalità marocchina. La droga era suddivisa in pacchi. Sequestrati 4000 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. Durante le fasi dell’arresto, uno dei tre mentre si trovava a bordo della propria autovettura, sorpreso a cedere dello stupefacente ad altra persona, per garantirsi la fuga ha speronato la “gazzella” dei carabinieri.