Caos Carige, la banca diffida Codacons. “Iniziative lesive del patrimonio reputazionale”

Genova. In risposta all’iniziativa a carattere massivo nei confronti di Banca Carige avviata nelle ultime settimane da Codacons, che nelle scorse settimana ha avviato una campagna per raccogliere tutti i risparmiatori in qualche modo lesi dalle vicende, l’istituto prepara la controffensiva.

Secondo la banca le modalità di divulgazione di tale iniziativa, che “si sono spinte fino a pratiche di volantinaggio indistinto nelle caselle postali, anche di pertinenza di soggetti che non hanno mai avuto rapporti con il Gruppo Banca Carige” sono lesive del “patrimonio reputazionale della banca stessa”.

Banca Carige ha invitato l’Associazione a cessare immediatamente tali pratiche, diffidandola dal perpetrarle in futuro. In caso contrario, Banca Carige “sarà costretta a tutelarsi in tutte le sedi competenti e si riserva anche di valutare il possibile rilievo penale dei detti comportamenti”.