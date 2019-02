Cantieri sulla A10 tra Pra’ e Aeroporto, 21 notti di chiusure a partire da questo lunedì

Genova. A causa di alcuni interventi obbligatori di potenziamento degli impianti all’interno delle gallerie da domani, lunedì 18 febbraio, Autostrade per l’Italia dispone la chiusura del tratto urbano di A10 tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto. I lavori verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno, dalle 22 alle 6, dal lunedì al giovedì. Le attività verranno sospese dal venerdì alla domenica.

La conclusione della prima fase dei lavori – comunica Autostrade per l’Italia – è stata pianificata per il 28 marzo, comprimendo in 21 notti non consecutive gli interventi.

I cantieri serviranno a migliorare gli impianti di comunicazione delle emergenze, quelli antincendio accessibili ai vigili del fuoco e a realizzare nuovi impianti di drenaggio laterali per la raccolta dei liquidi infiammabili. Si tenterà di ridurre al minimo i disagi grazie all’impiego simultaneo di diverse squadre.

Chi proviene da ponente, dalla 10, o dalla A26 ed è diretto verso Genova Aeroporto, potrà uscire alla stazione autostradale di Pra’ e percorrere la viabilità ordinaria, l’Aurelia, fino a Genova.

La seconda fase degli interventi avrà inizio il 2 aprile e, con le medesime modalità operative, riguarderà le gallerie presenti sulla carreggiata opposta, Genova Aeroporto – Prà, dove i lavori verranno eseguiti in 28 notti, dal lunedì al giovedì.