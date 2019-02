Un pareggio che non serve a nessuno quello fra Campomorone Ladies e Spezia Calcio Femminile. Scontro diretto per i quartieri alti della classifica con le genovesi fermate una settimana prima per la neve che ha impedito che si giocasse la gara con la Juventus. Occasione persa per entrambe visto il turno di riposo del Real Meda e lo scontro al vertice fra Pinerolo e Novese che restano francamente fuori portata al momento (+6 e +8 in classifica rispetto alle biancoblù).

Partita dura fra due squadre vicine nei valori. Genovesi ciniche che sanno sfruttare le occasioni che accadono, anche se le spezzine si fanno preferire per mole di gioco e numero di occasioni. Vantaggio delle padrone di casa che arriva al 22° con Traverso che sfrutta un paio di incertezze difensive delle ospiti che spianano la strada alla centrocampista biancoblù che infila Pulitanò. Nel primo tempo vanno segnalate un paio di buone occasioni per le ragazze di mister Pampolini che, però non riescono a chiuderla. Nel secondo tempo le aquilotte trovano il pareggio in avvio di ripresa con una splendida conclusione al volo di Repetto su calcio d’angolo. Da qui le spezzine prendono le redini della gara e colpiscono anche un palo con Basso, ma non riescono ad operare il sorpasso. Da segnalare il brutto infortunio occorso a Denevi, portiere delle biancoblù che si scontra proprio con Basso riportando una probabile frattura del setto nasale.

Non è tempo per fermarsi, però, perché il Campomorone torna in campo già mercoledì 13 alle 20 a Torino contro la Femminile Juventus. Impegno importante perché la vittoria vorrebbe dire terzo posto a -3 dal secondo, tenendo presente che il Real Meda ha già osservato il riposo e ci sono gare da recuperare da parte di diverse squadre.