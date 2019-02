Chiavari. Ancora una penalizzazione nel girone A della Serie C. Al Cuneo sono stati sottratti altri 8 punti per violazioni amministrative. La squadra piemontese scende in diciannovesima posizione con 8 punti.

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo, Simone Della Latta (Piacenza), Tommaso Fantacci (Pistoiese) e Francesco Ardizzone (Virtus Entella) sono stati squalificati per due giornate.

Dovranno saltare la prossima partita Mirko Romagnoli (Robur Siena), Riccardo Martignago (Albissola), Jacopo Silva (Piacenza), Alberto Dossena (Pistoiese), Alessio Benedetti e Lorenzo Borri (Pontedera).

Luca Salvalaggio, allenatore della Pro Vercelli, è stato squalificato per due giornate. Non potranno sedere in panchina per una gara Alessandro Dal Canto, allenatore dell’Arezzo, e Silvio Baldini, allenatore della Carrarese.

Ammenda di 1.000 euro alla Pro Vercelli “perché propri sostenitori intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica”.

La classifica marcatori dopo 28 giornate:

18 reti: Tavano (Carrarese)

13 reti: Mota Carvalho (Virtus Entella)

12 reti: Caccavallo (Carrarese)

11 reti: Martignago (Albissola)

10 reti: Gliozzi (Robur Siena), Cacia (Novara), Pesenti (Piacenza/Pisa)

9 reti: Brunori Sandri (Arezzo), Morra (Pro Vercelli), Gucci, Le Noci (Pro Patria)

8 reti: Luperini (Pistoiese), Guberti (Robur Siena), Ragatzu (Olbia), Rolando (Gozzano/Arezzo), Cutolo (Arezzo), Eusepi (Novara)

7 reti: Piscopo (Carrarese), Ogunseye, Ceter (Olbia)

6 reti: Moscardelli (Pisa), Sanna (Arzachena), De Luca (Alessandria), Tommasini (Pontedera), Buglio (Arezzo), Cais (Albissola), Bunino, Mavididi (Juventus U23), Sorrentino, De Feo (Lucchese), Nolè (Pro Piacenza)

5 reti: Mastroianni (Pro Patria), Caturano (Virtus Entella), Aramu (Robur Siena), Santini (Alessandria), Bortolussi (Lucchese), Mannini, Pinzauti (Pontedera), Marconi, Masucci (Pisa), Pereira (Juventus U23), Romero (Piacenza)

4 reti: Caponi (Pontedera), Ferrari (Piacenza), Maccarone (Carrarese), Nizzetto, Mancosu, Eramo (Virtus Entella), Cianci (Robur Siena), Scardina (Pro Piacenza), Palazzolo, Messias (Gozzano), Fanucchi, Rovini (Pistoiese)

3 reti: Russo (Robur Siena), Kanis, Gissi, Bobb (Cuneo), Lombardo, Provenzano (Lucchese), Gerbi (Pro Vercelli), Della Latta, Corradi, Nicco (Piacenza), A. Gatto (Arzachena), Persano (Arezzo), De Vitis, Di Quinzio (Pisa), Bianchi, Schiavi (Novara)

2 reti: Borri (Pontedera), Damonte, Cisco (Albissola), Serrotti, Sala, Foglia (Arezzo), Diaw (Virtus Entella), Germano, Gladestony, M. Gatto, Mammarella, Berra, Comi (Pro Vercelli), Libertazzi, Rolfini, Gigli (Gozzano), Fabbro (Robur Siena), Santana (Pro Patria), Borello, Defendi (Cuneo), Coralli, Valente, Biasci, Ricci (Carrarese), Kastanos, Muratore, Mokulu (Juventus U23), Volpicelli (Pro Piacenza), Latte Lath Junior, Forte, El Kaouakibi (Pistoiese), Bertoncini, Troiani, Di Molfetta (Piacenza), De Vito, Isufaj, Bortolussi (Lucchese), Bellazzini, Sartore Perez, Chiarello (Alessandria), Cecconi (Arzachena)

1 rete: Raja, Balestrero, Sibilia (Albissola), Basit, Burzigotti (Arezzo), Zappa, Toure, Beruatto, Di Pardo, Zanimacchia (Juventus U23), Addiego Mobilio, Bentivegna, Agyei, Rosaia, Varone (Carrarese), Bonacquisti, La Rosa, Pandolfi, Moi, Ruzzittu (Arzachena), Gemignani, Gjura, Tentoni (Alessandria), Secondo, Emiliano, Tumminelli, Carletti (Gozzano), Vitiello, Cellini, Piu, Momentè (Pistoiese), Zaro, Battistini, Disabato, Mora, Boffelli, Colombo (Pro Patria), Pellizzer, Chiosa, Belli, Icardi, Iocolano, Ardizzone (Virtus Entella), Sylla, Silva, Fedato, Barlocco, Sestu, Terrani, Nicco, Pergreffi, Porcari (Piacenza), Said, Castellana, Caso, Tafa (Cuneo), Strechie, Gabbia, Zanini, Madrigali (Lucchese), Sicurella, Maldini, Zanchi, Remedi (Pro Piacenza), Ropolo, Calcagni, Serena, Vettori, Benedetti (Pontedera), L.D. Gatto, Tedeschi, Dentello Azzi, Vassallo (Pro Vercelli), Cattaneo, Sansone, Bove, Ronaldo, Cinaglia, Buzzegoli, Visconti (Novara), Vallocchia, Iotti, Senesi, Biancu, Maffei (Olbia), Vassallo, Arrigoni, D’Ambrosio, Gerli (Robur Siena), Zammarini, Gucher, Lisi, Marconi, Minesso, Buschiazzo (Pisa)

Autoreti: 1 Terigi (pro Pro Piacenza), Pelagatti (pro Arzachena), Brumat, Pergreffi (pro Pro Vercelli), Lombardoni (pro Lucchese), Pelagotti (pro Pro Patria), Rossini, Baldan (pro Virtus Entella), Busatto, Di Molfetta (pro Gozzano), Damonte (pro Pontedera), Corsinelli (pro Albissola), M. Rossi (pro Cuneo), Masciangelo (pro Robur Siena)