Cade nel torrente durante una passeggiata a Nervi, donna grave al San Martino

Genova. Una donna di circa 60 anni è rimasta ferita in un incidente durante una passeggiata. Stava camminando in via Del Commercio, oltre il cimitero di Nervi, lungo l’omonimo rio, quando è scivolata ed è finita nel greto del torrente.

Sul posto è intervenuta una pubblica assistenza, con l’automedica, ma prima ancora, per recuperare la malcapitata, una squadra dei vigili del fuoco che hanno calato nel greto, dove c’era anche un po’ d’acqua, una barella a fune.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino. La donna, con diversi traumi ma cosciente, è stata trasporta all’ospedale San Martino.