Cade in mountain bike sui sentieri dei forti, sportivo soccorso in elicottero

Genova. Un balzo preso male e per un biker in escursione al parco delle mura sopra il Righi, la caduta.

Sul posto, nei pressi del forte Puin, su uno dei tanti sentieri dedicati anche alle biciclette, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l’elisoccorso.

Valutate le condizioni cliniche e la difficoltà per trasportare il ferito, si è optato per il trasporto in ospedale tramite Drago. L’uomo è stato portato in codice giallo, non troppo grave, all’ospedale San Martino.