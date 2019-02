Busalla. “Il Busalla sta disputando un buon campionato, nonostante i disagi derivanti dalla mancata disponibilità, da mesi, del proprio campo sportivo. Speriamo che la situazione si sblocchi presto e di poterlo riavere a disposizione il prima possibile”.

Il vice presidente Massimo Repetto ringrazia Compagnone e compagni, che, ad onta delle difficoltà logistiche, stanno giocando alla pari con compagini che possono usufruire di strutture sportive da categorie superiori.

“La società, lo staff tecnico, i giocatori stanno facendo grandi sacrifici, basti pensare che in questa settimana ci siamo alleanti in tre strutture diverse, Isorelle (ndr, campo a nove), Pontedecimo e Cige e questo stato di cose va avanti da molto tempo, tanto che, in molti casi ci ha creato problematiche dal punto di vista muscolare… tanto è vero che giocatori, come Repetto e Piccardo, ad esempio, sono fermi ai box“.

“Il comune di Busalla ci sta venendo incontro e ci auguriamo che la nuova ditta, che ha preso in mano la posa del manto sintetico, finisca i lavori nel minor tempo possibile, compreso la costruzione di quattro spogliatoi da 30/35 mq, due stanze per gli arbitri, una per il custode, il tutto rigorosamente antisismico”.

Il Busalla, dimostrandosi più forte di tutto e di tutti, è comunque ottavo in classifica con 23 punti…

“Il merito è da attribuire a mister Gianfranco Cannistrà, ai suoi collaboratori ed ai giocatori per il loro grande senso di appartenenza. La nostra società ha come obiettivo di far giocare, il più possibile i ragazzi provenienti dal settore giovanile, contando sull’aiuto loro assicurato dalla presenza in squadra di elememti di grande spessore tecnico e umano, quali sono, ad esempio, Compagnone, Cotellessa e Lorusso, tanto per citarne alcuni”.

Le prossime due gare saranno molto importanti in chiave salvezza…

“Domenica affronteremo, in casa… si fa per dire… a Serra Riccò in realtà il Baiardo, mentre, successivamente, ci recheremo sul terreno del Valdivara, due gare molto importanti, dalle quali dovremo portare a casa il maggior numero di punti possibile”.