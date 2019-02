Genova. Buoni risultati per gli atleti e le atlete della I Zona in occasione del weekend d’apertura della ventesima edizione dell’International Genoa Winter Contest, evento ideato e patrocinato dalla I Zona Fiv con organizzazione a cura dello Yacht Club Italiano in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Genovesi e con il patrocinio di Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.

È stato il primo di tre consecutivi weekend di confronti sui campi di regata antistanti il Lido d’Albaro: in gara oltre 270 imbarcazioni e 350 atleti italiani e stranieri. Attenzione, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, ai 420 e alla classe Laser: Standard, 4.7 e Radial.

Per la flotta Laser, l’appuntamento è valevole anche per la Ranking List Zonale. Oltre 80 le barche in acqua per le due giornate di apertura che hanno regatato sui due campi di regata di Genova nonostante il clima decisamente invernale. Sabato le regate sono state annullate per le condizioni meteo al limite, grazie all’entrata di un vento di libeccio troppo sostenuto, mentre domenica, due prove di giornata con venti di tramontana dai 12 agli oltre 25 nodi durante la seconda regata.

Condizioni molto impegnative che hanno costretto il comitato a una intensa attività di assistenza e di recupero delle imbarcazioni.

Vittoria per Carlotta e Camilla Scodnik (Yacht Club Italiano) in entrambi i confronti domenicali nella classe 420: la classifica provvisoria le vede ora davanti alle compagne di club Arianna Giargia e Silvia Galuppo con la LNI Genova (Irene Stolfo e Camilla Mantero) al terzo posto.

Clicca qui per consultare la classifica dei 420.

Yacht Club Italiano primo (Andrea Chiappe) e terzo (Francesco Alaimo) nella classifica del Laser Standard; in mezzo Gabriele Oppizio (CN Andora).

Alla luce dei risultati di ieri, al momento è tripletta Yacht Club Italiano nel Laser Radial: Lorenzo Meloni precede Lorenzo Donati e Giacomo Ivaldi.

Il miglior equipaggio I Zona nel Laser 4.7 è quello di Michelangelo Vecchio (CN Varazze), secondo dietro Alessia Palanti (CV Torbole).

I 470 non hanno regatato.

Clicca qui per consultare le classifiche dei Laser.

Foto di Nicolini Mennuti.