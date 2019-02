Budo Semmon Gakko: a Como vittorie e medaglie per i giovani judoka

Genova. Nella giornata di sabato, esordienti e cadette della Budo Semmon Gakko hanno preso parte al torneo Città di Como di judo, composto da una gara a squadre seguita dalla classica competizione individuale.

La gara, caratterizzata da numeri davvero importanti, è stata un’ottima esperienza per la società genovese, e ha permesso ai giovani atleti di sperimentare una gara veramente agonistica.

Nel complesso, i budoka hanno confermato di saper ampiamente reggere il confronto con i pari età di altre regioni, trovando tre medaglie e sfiorandone altre cinque.

Ecco i risultati di sabato per il team Budo Semmon Gakko:

Primo posto per Anna Roccella, Emma Dalmazzi

Terzo posto per Ginevra Revelli

Quinti posto per Sara Caputo, Alessio Ascione, Alessio Rivanera, Chiara Landi, Giada Belingeri