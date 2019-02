Genova. Intervento difficoltoso e pericoloso ieri sera per i vigili del fuoco di Chiavari, dopo che un ‘pandino’ è precipitato in una scarpata.

Alle 19 circa la chiamata in località Bevena, comune di Borzonasca, per incidente stradale. Una Panda, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada in una curva ed è finita sul tetto rimanendo in bilico su una sdrucciolevole scarpata.

Dei 3 occupanti solo uno è riuscito ad uscire e chiedere aiuto. 2 anziani, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati all’interno. La squadra ha provveduto ad ancorare la macchina in modo che non scivolasse nel dirupo, dopo di che, con l’aiuto dei militi e con molta difficoltà per il rischio di scivolare loro stessi a valle, hanno estratto le 2 persone ferite.