Borzoli, Fegino e Sestri Ponente, lavori su rete idrica più lunghi del previsto. Interruzione servizio fino a sera

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa del protrarsi dei lavori di sostituzione delle tubazioni, contrariamente a quanto precedentemente comunicato, la regolare erogazione dell’acqua in zona Borzoli oggi 25 febbraio 2019 riprenderà in tarda serata.

Inizialmente il riallaccio del servizio di distribuzione idrica era previsto alle 18,30, mentre al momento non è ancora stata comunicato un orario di fine lavori

Di seguito l’elenco delle vie interessate dall’interruzione:

· Via Brichetto

· Via Borzoli

· Corso Perrone

· Via al Boschetto

· Sal. alla Chiesa di Fegino

· Via Lago Figoi

· Via Burlo

· Via al Lago

· Via Fratelli di Coronata

· Via Cristo di marmo

· Via Padrino

· Via Lavagnino

· Via al Forte Monteguano

· Via Montesleme

· Via Militare di Borzoli

· Via Sordi

· Via Priano

· Via Panigaro

· Via Chiaravagna (lato monte angolo Via Maroncelli)

· Via Arrivabene

· Via Galliano

· Via Malmistra

· V.le Canepa

· Via Virgo Pontes

· Via Molotto

· Via G. Gaggero

· Via Misericordia di Borzoli

· Via Monte Timone

· Via Maroncelli

· Sal. Olivaro

· Via D. Oliva

· P.zza Aquileia

· Via Sedici Giugno

· Via Toscanelli

· P.zza G. Di Vittorio

· Via Pian di Forno

· P.zza Tarello

· Via F. Meldi

· Via S. G. Battista

· Via Rollino

· Via Briscata

· Salita Cataldi

· Via Torrente Molinassi

· Via S. Alberto

· Via Villini Rollino