Borse di studio per i figli delle vittime di ponte Morandi e per i bimbi colombiani grazie alla solidarietà di Confedilizia

Genova. Un assegno da 30 mila euro è stato consegnato oggi dai vertici dell’associazione Confedilizia nelle mani del Comune di Genova il quale si occuperà di distribuire quei fondi ai familiari delle vittime di ponte Morandi. I soldi serviranno per finanziare borse di studio per i bambini e ragazzi che nella tragedia del 14 agosto hanno perso il capofamiglia.

“L’idea di una sottoscrizione fra i nostri associati è nata all’indomani del disastro – spiega il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani – e in tanti hanno contribuito, con piccole o grandi somme, abbiamo scelto la strada della borsa di studio per lanciare uno sguardo al futuro, attraverso la formazione dei giovani”.

L’iniziativa Confedilizia per Genova è stata declinata anche attraverso la nascita di una collaborazione con l’associazione Colombia Te quiere Ver, nata dalla volontà dell’ex calciatore e dirigente dell’Inter Ivan Ramiro Cordoba. “Un’altra somma – spiega il presidente di Confedilizia Genova Vincenzo Nasini – è stata versata in ricordo dell’opera di volontariato svolta da uno dei morti del Morandi, il giovane Henry Diaz, i soldi permetteranno a uno dei tanti bambini seguiti in Colombia dall’associazione di proseguire gli studi, d’altronde per Henry quei bambini erano come dei figli”. Alla consegna degli assegni era presente anche il fratello Manuel Diaz.