Bogliasco. Resta tabù il fattore trasferta per il Bogliasco Bene. Nella vasca della Florentia i ragazzi guidati da Daniele Magalotti cedono per 12 a 9 ai toscani, al termine di un incontro che li ha sempre visti inseguire l’avversario.

Sotto 3-1 alla prima sirena e 7-3 alla seconda, i levantini hanno provato a risalire la china nel terzo parziale dimezzando lo svantaggio grazie alla doppietta di Fracas e al centro di Ravina. Lo sforzo profuso è stato però pagato in termini di fatica nel quarto conclusivo, quando i toscani hanno nuovamente preso il largo vanificando i tentativi di rimonta del Bogliasco.

“Non era la partita della vita ma resta una piccola occasione persa per fare punti su un campo sicuramente difficile ma certamente alla nostra portata – afferma Magalotti -. Abbiamo dimostrato di essere in netto miglioramento nelle azioni in superiorità numerica sia in attacco che in difesa. Purtroppo però oggi siamo stati puniti nelle occasioni gol a uomini pari dove abbiamo commesso errori banali che non possiamo permetterci di ripetere”.

Il tabellino:

Rari Nantes Florentia – Bogliasco Bene 12-9

(Parziali: 3-1, 4-2, 1-3, 4-3)

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini 1, Eskert 1, Coppoli 3, Turchini, Bini, Turchini, Dani 1, Razzi 1, Tomasic 2, Astarita 3, Di Fulvio, Maurizi. All. Tofani

Bogliasco Bene: Prian, Guidi, Di Somma 3, Fracas 3, Ferrero, Ravina 2, Gambacorta, Monari 1, Guidaldi, Guidi, Puccio, Lanzoni, Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Ricciotti e Pascucci

Note. Usciti per limite di falli Generini e Di Fulvio nel quarto tempo. Espulso per proteste Magalotti nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Florentia 5 su 12 più 1 rigore, Bogliasco 8 su 15 più 1 rigore fallito.