Genova. A Brescia si è giocata la partita valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Fipic tra i locali dell’Icaro Basket e il BIC Genova.

Trasferta vittoriosa per i biancorossi, che si aggiudicano una partita fondamentale per la corsa al secondo posto in classifica.

Incontro dall’inizio incerto, con il primo quarto che si chiude con Brescia in vantaggio di 2 punti, giocando bene e ribattendo colpo su colpo. Secondo tempo fatale per i padroni di casa che cedono a lasciano il pallino del gioco ai genovesi, i quali allungano, staccano e mettono già in cassaforte i 2 punti.

Il terzo e l’ultimo quarto vengono gestiti agevolmente dagli ospiti, mantenendo il distacco sempre sopra i 10 punti.

La Laumas Parma vince a Seregno, mentre il Torino non si distrae e porta a casa la vittoria contro Rimini. La lotta per la seconda posizione si gioca a questo punto tra Genova e Torino, che sono a pari punti, ma con i piemontesi avvantaggiati avendo una gara in più da giocare.

Sabato 23 febbraio alle ore 18, presso il Centro Acquarone di Chiavari, l’ultima gara della stagione per il BIC Genova, che sfiderà il Seregno con l’obbligo di vincere e sperare in un passo falso dei torinesi.

Il tabellino:

Icaro Basket Brescia – BIC Genova 39-51

(Parziali: 12-10, 8-19, 8-11, 10-11)

Icaro Basket Brescia: Caraghioz 2, Baroni, Conti 5, Binetti 8, Spaneshi, Mami Nasri, Cancelli 2, Rodriguez 2, Blakaj, Fynn 7, Carrara 8, Belloli 5.

BIC Genova: Valli, Fiorino 8, Carbone 2, Amasio 29, Puppo 8, Tomasi 4, Federici, Castellani, Dal Toè. All. Amasio