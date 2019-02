BIC Genova, passo falso a Torino

Genova. Si è disputata la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B Fipic di basket in carrozzina.

Si è registrata la vittoria dei padroni di casa dell’HB Torino ai danni di una BIC Genova che si è arresa solamente nell’extratime.

Partita difficile fin dall’inizio per gli ospiti, con il primo quarto che si chiude con un passivo di 6 punti per i genovesi. Poi il gruppo di coach Amasio si ricompatta e riprende a macinare gioco vincendo secondo e terzo tempo e portandosi sul più 1.

Non basta il quarto tempo per decretare il vincitore di una gara combattuta punto su punto. Nel supplementare parziale di 10 a 8 per Torino e delusione per Genova, che ritorna a casa accusando il colpo.

Adesso il campionato vedrà le ultime due giornate caldissime e combattute per aggiudicarsi il secondo posto. Sarà una sfida a tre con Genova, Torino e Brescia; le ultime due compagini avranno una partita in più da giocare, tra l’altro lo scontro diretto.

Il Parma, avendo battuto Brescia, arriva a quota 16 e matematicamente si aggiudica il girone A del campionato di Serie B. Il Seregno, che nella prossima giornata incontrerà il BIC Genova, ha regolato facilmente il Rimini.

Il prossimo weekend sarà di riposo per tutte le squadre. Si riprenderà sabato 23 febbraio: alle ore 18, a Chiavari, andrà in scena la sfida tra i biancorossi e i lombardi.

Il tabellino:

HB Torino – BIC Genova 55-53

(Parziali: 14-8, 10-13, 5-9, 16-15, 10-8)

HB Torino: Rocca 10, Martini 10, Sansò 8, Piscitello 18, Cianci 4, Dai, Lui 2, Longo 3.

BIC Genova: Valli, Fiorino, Carbone 2, Amasio 35, Puppo 2, Tomasi 10, Castellani 4, Bergan. All. Amasio.