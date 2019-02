Bella vittoria per l’Under 16 Eccellenza del Basket Pegli

Genova. Dopo la vittoria delle Under 6 Blu, il weekend pegliese prosegue con il Ko in trasferta della Under 14. Passo falso al termine di una gara equilibrata contro il My Basket caratterizzata comunque da tanti errori banali da parte dei cestisti bluarancio.

Sabato, di buon mattina, al Palasharkers è andato in scena il derby Under 13; i più grandi del 2006 hanno avuto la meglio sui piccoli 2007, al termine di una partita comunque equilibrata ed avvincente che si conclude con il consueto saluto finale tutti uniti a metà campo.

Ritrova la vittoria l’Under 16 Eccellenza di coach Conte, che supera la Crocetta Torino per 79-72. Inizio di gara con percentuali altissime, entrambe le formazioni approcciano bene al match, e primo periodo che termina 27-27. Equilibrio che regna anche nei secondi 10 minuti, ma i gialloverde riescono ad andare al riposo con il minimo vantaggio di 2 punti, 40-42.

La terza frazione si apre con Pegli che spinge sull’acceleratore, contropiedi e difesa asfissiante timbrano il break di 24-10, e così all’ultima pausa si va sul 64-52. Partita tutt’altro che finita, i viaggianti rientrano subito in scia dei liguri in pochi giri di lancette ed è tutto in discussione. Si va verso la volata finale, Pegli continua a difendere forte e capitalizza bene dalla lunetta, tenendo a distanza i tentativi di rimonta dei piemontesi. 79-72.

“Siamo soddisfatti della prestazione di stasera, siamo stati molti solidi ed energici in difesa, concreti in attacco sfruttando al massimo i vantaggi presi. È una vittoria che fa bene al morale e ci lancia verso la fine della prima fase, con la consapevolezza che se applichiamo i concetti su cui lavoriamo in allenamento possiamo raccogliere tanto in partita” è il commento di coach Conte.

Il tabellino del derby Under 13:

Pegli B – Pegli A 41- 60

(10-15, 15-18, 4-11, 12-16)

Pegli B: Molinari 8, Simcich 8, Lunardi 5, Vigo 3, Marcenaro 4, Opetal 6, Lelmi 3, Tedde, Nosach 4, Barbieri.

Pegli A: Napolitano 2, Vaccari 13, Profumo 4, Baratti 2, Mangiameli, Magnano, Silanus 14, Bertolotti, Bova 1, Barabino 4, Vescovelli 2 Stagnitto 18

Il tabellino dell’Under 16 Eccellenza:

Basket Pegli – Don Bosco Crocetta 79-72

(27-27, 13-15, 24-10, 15-20)

Pegli: Augliera 24, Nardini, Ventura, Crocco, Facco 5, Devoto 6, Bruzzone 12, Notari 6, Bertagna, Vagnati 12, De Natale 12, Bizzarri 2. All.Conte Ass.Fanelli

Don Bosco Crocetta: Parato 14, Maltese 10, Barale 11, Zito, Regis 17, Valentini 2, Noce 4, Borlando, Naretto 4, Fabi, Bonasea 4, Delbalzo.