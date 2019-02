Begato, incendio di un ascensore, palazzo evacuato e inquilini intossicati

Genova. Un palazzo evacuato e alcuni inquilini intossicati ieri sera in via Vigliero, a Begato, in Valpolcevera per l’incendio divampato all’interno di un ascensore.

Poco dopo le 20 i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo. Cause in via di accertamento. Rapidamente il materiale bruciato ha prodotto una notevole quantità di fumo che si è poi propagata in tutto il vano scala.

I pompieri hanno estinto l’incendio e aprendo le finestre hanno liberato la scala dai densi fumi. Nel contempo altri vigili del fuoco hanno soccorso gli inquilini evacuandoli e accompagnandoli in strada all’aperto. Lì, alcuni di loro hanno avuto bisogno dell’assistenza sanitaria da parte del personale del 118 per un lieve principio di intossicazione. Sul posto era presente anche la polizia locale.