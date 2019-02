Basket Pegli: il piatto forte del weekend è il derby con l’Ardita

Genova. Pochi gli incontri di questo weekend in casa Basket Pegli.

Domenica 24 febbraio, a Chiavari le formazioni Under 14 maschile e Under 14 femminile saranno impegnate nella fase provinciale del classico torneo 3vs3 Join the Game, momento di grande divertimento per i piccoli cestisti bluarancio che si confronteranno con un modo di giocare diverso dal consueto.

Incontro di cartello del fine settimana è, sicuramente, il derby di Serie C Silver con l’Ardita Juventus. La squadra di coach Marco Costa sarà impegnata sabato 23 febbraio alle 19 tra le mure amiche del Palafigoi. Domenica, sarà il turno delle Under 16 di coach Torchia che alle 18 faranno visita all’Auxilium.

Sempre di domenica andranno di scena i due incontri Esordienti: le femmine alle ore 11 al Palasharkers contro La Spezia e i maschi alle 15 in trasferta a Sestri; per questi ultimi gara anche sabato in casa contro Rivarolo alle 16,30.