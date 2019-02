Banca Cesare Ponti apre una nuova sede ad Albaro, sarà anche galleria d’arte

Genova. Banca Cesare Ponti investe su Genova e inaugura una nuova prestigiosa sede in Albaro, in Via Pisa 58. La palazzina liberty ospiterà tre piani di uffici, con la nuova filiale operativa, la Direzione di Area ed ampi spazi dedicati alla consulenza e agli incontri con la clientela. Il nuovo polo di Albaro sarà il punto di riferimento per un team di una ventina di professionisti del risparmio e dell’investimento, tra consulenti, private banker e specialisti di wealth management.

La sede genovese di Banca Cesare Ponti offrirà anche un focus particolare sul mercato dell’arte con l’allestimento di “SpazioPonti” dedicato all’approfondimento delle tendenze e degli artisti del momento.

L’apertura della sede di Genova, che si affianca alla storica location di Piazza Duomo a

Milano, rappresenta un passo importante nel percorso intrapreso da Banca Cesare Ponti,

brand che vanta già una grande tradizione nel private banking e nel wealth management

sulla piazza milanese e che si è affermato negli ultimi anni anche in Liguria e in altre

regioni italiane.

“Il nostro obiettivo è quello di dare un forte impulso all’evoluzione dei servizi private e

al wealth management con la valorizzazione del marchio Banca Cesare Ponti nell’offerta

di una consulenza finanziaria di eccellenza alla clientela – spiega l’Amministratore

Delegato Maurizio Zancanaro, responsabile anche del Wealth Management per l’intero

Gruppo Carige – L’apertura della sede genovese, nella splendida cornice di questa villa

in Albaro, conferma l’intendimento di portare Banca Cesare Ponti ad essere un player di

rilievo nel panorama del private banking e del wealth management a livello nazionale”.