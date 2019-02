Genova. Venturelli e il solito Battaglia consentono al Baiardo di vincere (2-1), a Serra Riccò, sul Busalla.

A puntellare la difesa, dall’alto della sua bravura ed esperienza, ci ha pensato Cristian Tangredi.

“Vittoria importantissima, perché era uno scontro diretto ed il Busalla aveva una punto in più in classifica – afferma il forte difensore – noi siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di vittorie come quella di oggi, perché fanno tanto morale e permettono di dare continuità ai nostri risultati“.

“La squadra si allena bene, con grande applicazione e le prestazioni domenicali sono il risultato di quanto fatto in allenamento – continua Tangredi – oggi abbiamo giocato una grande partita, soprattutto nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco ci siamo un po’ abbassati, consentendo al Busalla di prendere campo, ma cuore , determinazione e voglia di ottenere un risultato importante hanno fatto la differenza”.