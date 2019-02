Autostrade, incidente su A12 tra Recco e Nervi. Code e rallentamenti direzione Genova

Genova. Code e rallentamenti sulla A12 tra Recco e Nervi a causa di un incidente accorso pochi minuti dopo le 18.30.

Un’auto avrebbe scontrato le pareti della galleria di Monte Moro, dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. Non dovrebbero esserci altri mezzi coinvolti.

Sul posto Vigili del Fuoco e personale di soccorso. Non si registrano feriti gravi. In direzione Genova si registrano disagi alla circolazione