Genova. Prosegue la mattinata difficile per le autostrade genovesi. Dopo l’incidente in A7, che ha praticamente bloccato la tratta per diverse decine di minuti, le brutte notizie arrivano dalla A26.

Tra Masone e Ovada, in direzione nord, un incidente, infatti, ha provocato diversi chilometri di rallentamenti e code a tratti sulla A26. Una auto è rimasta schiacciata fra 2 mezzi pesanti ma fortunatamente i 3 occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente senza riportare gravi ferite e sono stati soccorsi dai militi del 118. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora. Sul posto anche la Polizia autostradale. Nel frattempo, continuano i disagi sulla A10 in uscita al casello di Genova Aeroporto, con incollamenti da Pegli.