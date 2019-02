Autostrade, A26 chiusa in direzione nord da Voltri per incidente

Genova. L’autostrada A26, Voltri Gravellona- Toce, al momento risulta essere chiusa per quanto riguarda l’accesso dalla A10.

Sbarrate le rampe sia per chi proviene da Genova sia per chi proviene da Savona. La causa è un incidente di cui al momento non si hanno ancora dettagli. Sul posto si stanno formando code.

La carreggiata sud, cioè quella che si immette sulla A10 risulta percorribile, anche se l’asfalto è particolarmente insidioso causa condizioni meteorologiche avverse.