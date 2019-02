Genova. Grave incidente sulla A10 verso le 18,30 tra Celle ligure e Albisola, dove un operaio sarebbe rimasto ferito in un cantiere al km 33.4 dove stava lavorando.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era alla guida di una gru, che entrando in galleria ha urtato violentemente con il soffitto, facendo crollare calcinacci e detriti. L’uomo è rimasto ferito, per fortuna non in modo grave.

di 17 Galleria fotografica Incidente in A10 tra Varazze e Celle ligure









Il traffico è bloccato, e ci sono code di almeno 3 chilometri in aumento. A chi viaggia verso Ventimiglia si consiglia di uscire a Celle Ligure e rientrare ad Albisola, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.