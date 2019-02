Autostrada, incidente in A12 tra Recco e Nervi. Due feriti, rallentamenti sulla tratta

Genova. Poco dopo le 18,30 è avvenuto un incidente sulla A12, direzione Genova, tra Recco e Nervi.

Non è ancora nota la dinamica dell’incidente, ma risultano due feriti, entrambi portati al Galliera. Uno di loro sarebbe in condizioni considerati gravi ma non in pericolo di vita.

Sulla tratta si registrano rallentamenti e qualche disagio per la circolazione. Sul posto oltre al personale di soccorso i tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno ripristinando la completa agibilità della strada.