Autonomia delle Regioni, Toti: “Iter dalla Liguria in partenza a fine mese”

Roma. “L’iter per ottenere l’autonomia differenziata della Liguria partirà a fine mese, non appena si sbloccherà quello delle regioni di testa, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, le prime a partire lungo questo percorso virtuoso”.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti annuncia l’avvio della procedura per l’autonomia della Liguria a margine del convegno “Sud Macroregione”, organizzato a Roma dalla Fondazione Magna Carta e dalla Fondazione Craxi.

“L’autonomia è una grande opportunità per tutti – commenta il governatore -, un progetto che non toglierà nulla alle Regioni del Sud. È vero che esistono Regioni più benestanti e altre che incontrano maggiori difficoltà: questo non dipende però dall’autonomia, ma da un centralismo che ha usato male i soldi degli italiani”.