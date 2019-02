Attraversamento in via Cadorna, pali del semaforo barriera sulle rampe per l’accesso disabili

Genova. Un nuovo attraversamento “a regola d’arte”, con tanto di rampe per agevolare i pedoni in carrozzella o semplicemente un genitore con passeggino, peccato che proprio su queste rampe, siano stati montati i pali dei semafori per regolare il traffico.

La foto del nuovo attraversamento di via Cadorna, diffusa sui social network dall’Associazione Metrogenova, è diventata subito virale.

A commento dell’immagine, l’Associazione, nata con lo scopo di studiare, valorizzare e promuovere le reti di trasporto pubblico in Genova e nella sua area metropolitana, con particolare riferimento alla metropolitana, alla ferrovia urbana e suburbana e, in generale, ai sistemi in sede propria e/o riservata che garantiscano un elevato livello di mobilità sostenibile, scrive: “Chi avrà sbagliato? Il progettista? Chi ha approvato il progetto? Chi lo ha realizzato? Oppure chi ha approvato il lavoro così com’è?”.

L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella, raggiunto al telefono da genova24, chiarisce: “In giornata i tecnici troveranno una soluzione. Il lavoro è stato fatto da più strutture senza collegamento e purtroppo il risultato è stato questo. Probabilmente verrà resa più profonda la rampa facendo in modo che i pali non interferiscano con l’accessibilità”.