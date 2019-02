Recco. Clamorosa, nel punteggio, la “manita” rifilata dall’ Athletic Club al Golfo Paradiso, che rilancia, le ambizioni di primato di Grosso e compagni.

Alessio Gaspari, commenta, nella mixed zone, il netto successo ai danni dei tigullini.

“Abbiamo portato a casa una vittoria davvero importante, i tigullini volevano venire sul treno delle prime posizioni…siamo stati bravi a non farli salire… Davanti hanno vinto tutte, cerchiamo di restare nel podio della classifica, vincerà chi sbaglierà meno e chi avrà meritato, nell’arco della trenta partite, di salire in Eccellenza”.

“E’ stata, nel primo tempo, una partita molto tattica, noi abbiamo sbloccato la gara con Cagliani, abile a realizzare un rigore, causato da un fallo di Bozzo (ndr, espulso) su Ilardo“.

“La nostra ripresa è stata devastante, al punto che abbiamo segnato altri quattro goal con Di Pietro, Cagliani, Grosso e Del Vecchio… Dedichiamo la vittoria al nostro compagno di squadra Di Pietro, che presto diventerà padre…”.

“Il campionato non si ferma certo qui – sorride Gaspari – ma continua… guai ad abbassare la guardia, a partire del prossimo match con la Burlando, in attesa di incontrare il Real Fieschi (ndr, secondo in classifica)…”.