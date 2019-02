Arenzano. Il Bragno, in vantaggio, grazie al rigore trasformato da Anselmo, subisce la “remuntada” dell’Arenzano, per merito alla doppietta (goal decisivo, su rigore) dell’argentino Pereyra.

Matteo Mancini è visibilmente soddisfatto per la vittoria: “Siamo contenti per aver ottenuto un risultato positivo, ottenuto ai danni della terza in classifica. Abbiamo giocato molto bene, sono un pò rammaricato per aver sbagliato due reti nei primi dieci minuti della partita, che potevano agevolare il nostro cammino…”.

“Il rigore, realizzato su rigore, a mio parere dubbio, dal Bragno ha complicato i nostri piani, ma nella ripresa siamo stati bravi a ribaltare il risultato, grazie alla doppietta di Pereyra”.

“Siamo felici per la vittoria, la squadra, nonostante alcune assenze importanti, ha reagito… è il successo di un gruppo fantastico, che ha tanta voglia di dare maggiore continuità ai propri risultati”.