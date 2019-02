Antiqua 2019, tutto pronto per l’ultimo week end. Sabato e domenica apertura dalle 10 alle 20

Genova Ultimo weekend di apertura per la 29^ edizione di Antiqua, la prima in programma ai Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova. In rassegna migliaia di pezzi pregiati esposti da quarantasette antiquari provenienti da tutta Italia e due le mostre collaterali allestite all’interno della rassegna, “Il Teatro viaggia nel tempo”, nel foyer Maestrale, con una selezione di preziosi costumi e locandine d’epoca a ripercorrere la storia del Carlo Felice e “I tesori nascosti dei Musei di Genova”, al piano superiore, sette pezzi di elevatissimo livello qualitativo, poco conosciuti dal grande pubblico, provenienti dalle collezioni dei Musei civici.

Antiqua è aperta fino adomenica 3 febbraio, l’orario del fine settimana è dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, ridotto 8 Euro. Il CIV Porto Antico Village propone pacchetti aperitivo/pranzo o cena e visita della mostra acquistabili online.

Possono usufruire del biglietto ridotto, tra gli altri, i soci del Touring Club Italiano, i clienti di Feltrinelli titolari di Cartapiù e Multipiù e gli abbonati a “Vivere la casa in campagna”. Sconti reciproci per la mostra “Paganini Rockstar” in corso a Palazzo Ducale; gli abbonati del Teatro Carlo Felice e i possessori di biglietti della stagione 2018-2019 del Teatro possono acquistare il biglietto scontato per l’ingresso ad Antiqua, biglietto scontato per le rappresentazioni della Bella Addormentata o del Simon Boccanegra riservato ai possessori del biglietto o della tessera di Antiqua.