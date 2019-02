Ansaldo Energia sceglie Sicuritalia per la Travel Security

Milano. Sicuritalia, primo gruppo italiano nel settore della sicurezza privata, è stata scelta da Ansaldo Energia, leader globale nel campo della generazione elettrica, per l’erogazione dei servizi di Travel Security rivolti ad oltre 3000 dipendenti attivi in tutto il mondo.

L’accordo, già operativo, consiste nella gestione a 360 gradi della Travel Security di Ansaldo Energia da parte di Sicuritalia attraverso l’erogazione di servizi di consulenza strategica nella gestione del rischio, operativi e tecnologici a supporto di tutto il personale. Sedi estere selezionate dell’azienda sono state supportate con piani di valutazione del rischio del sito specifico e dei conseguenti piani di contingenza di gestione dell’emergenza.

In tutti i Paesi in cui opera il personale di Ansaldo Energia, Sicuritalia garantisce ai viaggiatori e agli expat servizi di caring alla persona. Questi servizi sono volti a minimizzare il tempo di esposizione al rischio del personale viaggiante: ad esempio, i trasfertisti sono accolti immediatamente al loro arrivo in aeroporto e, tramite canali di facilitazione, accompagnati nel disbrigo delle pratiche amministrative necessarie e infine trasportati in sicurezza alla loro destinazione finale.

A supporto di tali attività, Sicuritalia mette a disposizione il suo Travel Security Operation Center, attivo h24 365 giorni all’anno per ricevere allarmi e segnalazioni, fornire supporto di primo livello ed attivare l’organizzazione delle necessarie procedure.

Con tale accordo, il Gruppo Sicuritalia continua la propria crescita nell’ambito della Travel Security, consolidandosi come partner in grado di offrire soluzioni atte a prevenire, informare e gestire situazioni di rischio in ogni area del mondo.

“Siamo orgogliosi di questo accordo con un leader internazionale del settore dell’energia – ha dichiarato Lucio Mattielli, Managing Director di Sicuritalia Security Solutions – che testimonia il consolidamento del nostro Gruppo nell’ambito dei servizi globali di Travel Security. Le aziende – continua Mattielli – sono sempre più consapevoli dell’importanza di affidarsi a partner esperti e strutturati come Sicuritalia per la realizzazione di sistemi in grado di garantire concretamente spostamenti in assoluta sicurezza al proprio personale in missione all’estero favorendo lo sviluppo di un business sempre più borderless e con il beneficio di un partner italiano anche a tutela del vantaggio competitivo del nostro paese”.