Genova. Il CDM futsal Genova conquista un altro successo e risale ancora la classifica della Serie A2 di calcio a cinque. In casa del Carrè Chiuppano è finita 5-2 per i genovesi, che salgono all’ottavo posto in classifica.

Mattatori della gara in Piemonte sono stati Joao Paulo Mazzariol e Andrea Ortisi. I due hanno messo a segno le cinque reti del CDM. Tripletta per Mazzariol, doppietta per Ortisi, la stagione in Serie A2 sembra sorridere a Genova.

Il CDM si trova così a un passo dal quarto posto, distante proprio quattro lunghezze. La classifica tra la quarta e la decima piazza è brevissima e i genovesi si trovano in mezzo.

Ancora sei le gare da disputare. Sabato 2 marzo a Genova scenderà il Città di Asti: una sfida difficile, con la terza della serie.

Queste le parole di mister Lombardo, raccolte tramite la pagina Facebook della società: “Il gruppo ha fatto la differenza – assicura – Siamo scesi in campo per fare punti e ci siamo riusciti. In questo momento, inoltre, la condizione atletica generale della squadra ci permette di tenere sempre un alto ritmo e, infatti, con il passare dei minuti siamo riusciti a prevalere, anche fisicamente, sull’avversario”. “Prima di guardare la nostra posizione, dobbiamo continuare ad affrontare le partita con l’obiettivo di fare più punti possibili – chiosa Lombardo – Poi, guardando ai numeri, siamo esattamente alla stessa distanza dai playoff e dai playout, ma non credo sia il momento di farci distrarre. Massima concentrazione sul nostro obiettivo”.

Chiare le parole anche di capitan Ortisi: “Non ho mai scritto, prima o dopo una partita, ma adesso una cosa da capitano fiero e orgoglioso lasciatemela dire: questa squadra ha le palle quadrate. Eriel Pizetta, la dedichiamo a te questa grandissima vittoria“.

Torna alla vittoria anche l’Athletic calcio a cinque: 10-1 il risultato casalingo contro la Poggibonsese. L’Athletic sale così al 10° posto in classifica, avvicinandosi proprio alla Poggibonsese. Risultati e classifica della Serie B.