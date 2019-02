Amt, nuovo point a palazzo Ducale e sconti per i nuovi clienti Iren

Genova. Biglietteria, info point, per cittadini e turisti, ma anche, in futuro, punto di incontro per i clienti di Amt che, a Palazzo Ducale, potranno trovare uno spazio a loro dedicato è un accordo con Iren per offrire servizi in comune. L’azienda di trasporto pubblico genovese arriva nel cuore turistico della città con un nuovo spazio, a Palazzo Ducale, che sarà aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16.

“Questa nuova apertura , così come l’accordo con Iren dimostrano la volontà di questa amministrazione – ha spiegato il vicesindaco, Stefano Balleari – di essere vicina ai cittadini e di fare sistema tra le eccellenze genovesi”. Un’apertura, quindi, che rientra nella strategia dell’azienda di apertura al dialogo e all’incontro.

“Abbiamo cercato di portare i nostri punti di contatto dove sono i cittadini e i turisti – spiega Marco Beltrami, Amministratore Unico di Amt – per facilitare ogni tipo di relazione”. Un primo punto che verrà sviluppato anche attraverso un accordo, siglato con Iren, che premetterà di aprire nuovi punti in Via SS. Giacomo e Filippo e a Sestri Ponente. A questo si affiancano anche iniziative di carattere commerciale tra le due aziende, tra cui la possibilità, per Iren di offrire ai nuovi clienti sconti significativi sugli abbonamenti del trasporto pubblico.

“Abbiamo già affiancato ad una vasta gamma di offerte energetiche – spiega Gianluca Bufo Ad di Iren Mercato – anche prodotti che rendono la vita più smart. La partnership con Amt è un evoluzione di questo perché, da un lato offre un risparmio significativo e dall’altra promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici”.