Amministratori di condominio, Comune di Genova attiva canale telegram dedicato di Protezione Civile

Genova. La Protezione Civile del Comune di Genova ha attivato un canale telegram privato dedicato agli amministratori di condominio, per la diffusione in tempo reale di informazioni utili per la categoria.

Per richiedere l’inserimento al canale, gli amministratori dovranno compilare il Form che troveranno al seguente link: https://smart.comune.genova.it/form/amministratori-di-condominio

Sarà quindi possibile per la Protezione Civile dare informazioni sia generali che specifiche, contattando in tal caso gli amministratori di volta in volta interessati, relative alle varie possibili problematiche di competenza.

“Ad oggi – ha detto il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino – i cittadini genovesi raggiunti dalla piattaforma di messaggistica istantanea Telegram sono circa 18.000. Abbiamo deciso di aumentare i canali di comunicazione a partire dagli amministratori condominiali, ai quali verranno veicolate specifiche informazioni di Protezione Civile, utili ad affrontare al meglio le varie situazioni che si possono verificare in città”.