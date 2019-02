Ammaloramento pila 8, Aspi: “Non c’è alcuna evoluzione anomala”

Genova. “Contrariamente a quanto emerge da alcune notizie, i riscontri effettuati sulla Pila 8 durante i sopralluoghi tecnici di questi giorni non evidenziano alcuna evoluzione anomala delle condizioni del viadotto e nessun segno di degrado tale da influenzare la tenuta statica della struttura, incluse le selle Gerber”. Lo afferma in una nota Aspi.

“Anche i calcestruzzi mostrano uno stato di carbonatazione che non può essere ritenuto in alcun modo allarmante – dice Aspi -. Peraltro, lo stato in cui si trova la trave tampone testimonia che vi sono segni evidenti di interventi di manutenzione eseguite nel tempo a protezione delle armature e dei calcestruzzi. Ogni altra valutazione dev’essere considerata totalmente prematura e lesiva”.

Nella nota Aspi afferma che le dichiarazioni sono “di 6 consulenti tecnici nominati dagli indagati di Autostrade per l’Italia, esperti in diverse discipline tra cui corrosione, tecnica delle costruzioni e tecnica dei materiali, che hanno preso parte in questi giorni ai sopralluoghi sulla Pila 8 del viadotto Polcevera”