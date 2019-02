Genova. Una fotocopia della gara di andata: botta e risposta fra le due formazioni, nessuna riesce a scappare nel punteggio e così, a 12 secondi dalla fine, è ancora una sassata di Andrea Amelio a decidere le sorti dell’incontro.

Nella quarta giornata di ritorno di Serie A1 l’Iren Genova Quinto, che era reduce da quattro sconfitte consecutive, si riscatta alle Piscine di Albaro battendo la Florentia per 9 a 8. Gara tesa e combattuta, con le due formazioni che non sembravano in grado di sovrastarsi. E invece, ad un minuto dalla fine e sul punteggio di parità, l’azione perfetta: time-out per il Quinto, ne segue azione concentrata sul centroboa, Paunovic guadagna espulsione e poi è Amelio a mettere la firma su 3 punti fondamentali.

Andiamo con ordine. Apre le marcature Razzi, poi i locali rispongono con tre reti in superiorità, segnate da Brambilla, Paunovic e Gitto. Poco prima del primo intervallo, Razzi segna il 3-2.

Nel secondo tempo parziale diametralmente opposto: i genovesi allungano con Gavazzi; Coppoli ed Eskert pareggiano i conti; Gitto riporta avanti l’Iren ma a 5″ da metà gara Astarita realizza la rete del 5 a 5.

Nel terzo tempo Di Fulvio e Turchini segnano i gol che portano in vantaggio la Florentia, intervallati dal temporaneo pareggio ad opera di Lindhout.

Nell’ultimo periodo di gioco la rete di Generini sembra spingere la squadra toscana verso il successo, ma la reazione dei locali porta a tre azioni con l’uomo in più concretizzate, con i gol di Mugnaini, Bittarello e Amelio che fanno gioire i quattrocento spettatori di Albaro.

“È stata dura, lo sapevamo, l’assenza di Gabriele sul bordo vasca complica le cose – dice il diesse Lorenzo Marino, in panchina appunto per sostituire lo qualificato Luccianti -. È un periodo in cui non stiamo brillando, non siamo particolarmente lucidi soprattutto con l’uomo in più. Però si è visto un Quinto che ha giocato con grinta e con coraggio sino alla fine, e rispetto alla precedenti partite abbiamo avuto un guizzo più in avanti, calma nel momento clou e un Pellegrini che ha fatto alcune parate davvero fondamentali. Una bella liberazione dopo questo ciclo di partite giocate con grinta pur senza ottenere nulla. Sono tre punti davvero importanti“.

Il tabellino:

Iren Genova Quinto – Rari Nantes Florentia 9-8

(Parziali: 3-2, 2-3, 1-2, 3-1)

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Paunovic 1, Vavic, Mugnaini 1, Brambilla 1, Lindhout 1, Gavazzi 1, Bielik, Boero, Bittarello 1, Gitto 2, Amelio 1, Pellerano. All. Marino

Rari Nantes Florentia: Cicali, Generini 1, Eskert 1, Coppoli 1, Turchini 1, Bini, Chemeri, Dani, Razzi 2, Tomasic, Astarita 1, Di Fulvio 1, Maurizi. All. Tofani

Arbitri: Calabro e Frauenfelder

Note. Usciti per limite di falli Brambilla e Generini nel quarto tempo. Superiorità numeriche: 6 su 13 per il Quinto, 4 su 10 per la Florentia.