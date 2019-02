Alle 11.30 i funerali di Prince Jerry, il ragazzo morto suicida dopo che gli era stato negato il permesso

Genova. Saranno celebrati questa mattina alle 11.30 i funerali di Prince Jerry, il ragazzo nigeriano di 25 anni che tre giorni fa si è tolto la vita gettandosi sotto un treno a Tortona dopo che gli era stato negato il permesso di soggiorno.

Jerry studiava chimica e avrebbe voluto solo proseguire gli studi in Italia. A ricordarlo e a ricordare a tutto che il mondo ha bisogno di accoglienza e umanità sarà Don Giacomo Martino, che ha avuto ospite Prince a Coronata e nel centro di Multedo.

L’appello per la giornata di oggi è di salutare Jerry in silenzio, in segno di rispetto e vicinanza. Per salutarlo, l’associazione il Cesto suggerisce a tutti di arrivare alla chiesa dell’Annunziata, dove si celebreranno i funerali, con un fiore