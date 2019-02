Alberto Razzetti ancora da primato, quattro record alla terza prova regionale

Genova. Alberto Razzetti stabilisce quattro nuovi record regionali: due assoluti (50 dorso e 50 rana) e due di categoria Cadetti (400 e 800 stile libero) alla Sciorba di Genova in occasione della terza prova regionale.

Il portacolori del Genova Nuoto strappa il primato dei 50 dorso al suo compagno di squadra Davide Nardini con 24”66 (precedente 24”84) ed abbassa a 27’’87 il record dei 50 rana. Nei 400 ed 800 stile libero, Razzetti porta a termine le sue gare rispettivamente con il tempo di 3’50”12 e 7’57”84

“E’ un periodo di carico, migliorare in questa fase della stagione promette sicuramente bene – afferma il tecnico Davide Ambrosi -. In particolare l’attenzione va alle gare sui 50 dorso e rana per la costruzione del 200 misto”. Il prossimo fine settimana appuntamento molto significativo a Torino con Razzetti, Davide Nardini e Claudia Tarzia.

Record sociale per Filippo Rinaldi nei 200 stile libero (1’55″02), nonostante l’elevato carico degli allenamenti. “Buona prova anche nei 400 stile, nuotando 4’04, e anche nei 100 dorso in 1’00: il suo obiettivo è proiettato agli Invernali di Riccione dove ci dedicheremo soprattutto ai 200 delfino” sono parole dell’allenatore Nicola Morando.