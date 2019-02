Genova. La stagione lo comanda: febbraio è il mese delle potature, e in questi giorni i tecnici di Aster sono al lavoro in tutto il contesto cittadino per curare i nostri alberi.

Dopo l’intervento in piazza Palermo, dove sono stati potati i grandi platani che caratterizzano l’area, si interviene nei giardini Cerboncini a Bolzaneto e sui ligustri di via Bertola.

Nel frattempo, invece, a San Quirico, nella centrale piazzetta Cattaneo si sta intervenendo per la messa a dimora di nuove alberature.