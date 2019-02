Al liceo Mazzini incontro tra studenti e il manager Iren per parlare del mondo del lavoro

Genova. Venerdì 22 febbraio nell’aula magna della sede in via Reti 25, dalle ore 11e30 alle 13, il Liceo Classico e Linguistico Statale “G. Mazzini” di Genova ospita l’incontro con Antonio Andreotti, Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi Iren SpA, che interverrà su “nuovi percorsi formativi e cambiamento dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi informativi”.

Giovani e mondo del lavoro. In che modo cambierà? Può un giovane prepararsi a questi cambiamenti? Che consigli dare a un liceale per entrare nel mondo del lavoro? Quali mutamenti lo condizioneranno di più? Come inciderà la trasformazione digitale nel mondo delle aziende?

A queste e ad altre domande che gli studenti potranno rivolgere, proverà a rispondere l’incontro – dibattito con Antonio Andreotti.

Diplomato nel 1978 al Liceo Classico Mazzini, dopo la Laurea in Lettere antiche, Antonio Andreotti ha intrapreso un percorso professionale in A.M.G.A. (l’allora Azienda Municipalizzata Gas e Acqua) seguendone tutto lo sviluppo, fino alla trasformazione in Società per Azioni e alla quotazione in borsa, acquisendo crescenti responsabilità. Oggi è Direttore Personale, Organizzazione e Sistemi Informativi di IREN S.p.A., Società quotata con oltre 6.000 dipendenti su 5 siti principali, ed è componente della Delegazione trattante dell’Associazione Datoriale Utilitalia. Attraverso il proprio percorso professionale ha maturato un’ampia esperienza sui processi di cambiamento e di integrazione aziendali, gestendo tutte le implicazioni che ne derivano sulle risorse umane e promuovendo l’adozione di nuove metodologie e strumenti con l’attuazione del nuovo sistema di performance management e di gestione delle competenze, l’armonizzazione degli accordi integrativi aziendali, lo sviluppo del sistema di welfare aziendale, la trasformazione digitale. Lo scorso 31 maggio 2018 è stato premiato da Le Fonti HR Awards® come Direttore Risorse Umane dell’anno nella categoria riservata alle aziende di “Produzione e Distribuzione Energia Elettrica”.

Nell’occasione verrà consegnata la borsa di studio intitolata alla memoria della professoressa Luisa Ghigliotti, vicepreside per molti anni del Liceo Mazzini, offerta dalla famiglia per ricordare l’impegno della docente per il nostro Liceo e il suo particolare legame con l’Istituto. Inoltre saranno consegnati i riconoscimenti ai cinque studenti che hanno conseguito il diploma nell’a.s.2017/18 con la votazione di 100/100 e l’attribuzione della lode.