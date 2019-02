AGR Poetry Slam: la battaglia delle poesie va in scena a Recco!

Recco. Venerdì 22, a Spazio 62, 8 poeti si sfidano per decretare chi accederà alle semifinali liguri del campionato italiano. A decidere le sorti della gara sarà chiamato il pubblico presente.

Continuano a diffondersi sempre più i poetry slam, le gare di poesia a giudizio popolare, che tanto successo stanno riscuotendo nella nostra regione, così come su tutto il territorio nazionale.

Questo venerdì, 22 febbraio, il poetry slam sarà di scena a Recco, grazie al rinnovarsi della collaborazione tra l’Associazione Giovani Recco e Genova Slam, associazione che organizza i poetry slam nella provincia genovese.

Ma che cos’è un poetry slam?

Si tratta di una gara tra poeti, caratterizzata da poche semplici regole: un tempo massimo d’esposizione della poesia di tre minuti, l’impossibilità di utilizzare basi musicali e oggetti o costumi di scena e la necessità che il testo letto sia stato scritto da chi lo sta leggendo. L’esito della competizione è affidato al voto di una giuria composta da cinque elementi scelti a caso tra il pubblico.

Nati sul finire degli anni ottanta negli Stati Uniti, i poetry slam stanno conoscendo una vera e propria esplosione, nel nostro paese, con un vero e proprio campionato italiana, gestito dalla Lega Italiana Poetry Slam, all’interno del quale rientrerà anche lo slam di questo venerdì a Recco.

E ora vediamo i nomi dei poeti in gara. Si tratta di: Simone Gridà Cucco, Edoardo Firpo, Fabrizio Nuovibri, Ugo Polli, Matteo Rogai, Sergio Siri, Camillo Vio, Chiara Zucchetti.

A dirigere la gara i maestri di Cerimonia Filippo Balestra e Marty Mollar. Il vincitore o la vincitrice accederà alla fase successiva del campionato, ovvero alle semifinali regionali che si disputeranno nel prossimo maggio a Genova. Per scoprire chi sarà, appuntamento alle ore 21, a Recco, a Spazio62, la nuova sede di AGR, in via Biaggio Assereto 62