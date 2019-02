Accoltella il marito per gelosia a causa di un messaggio whatsapp e gli devasta casa e auto

Genova. Tutta colpa di un messaggio whatsapp che il marito, un italiano di 49 anni, ha ricevuto e che lei, 40 enne di origine cinese, ha visto scorrere sullo schermo del suo smartphone. La donna, accecata dalla gelosia, a quel punto ha cominciato a fare a pezzi i vestiti dell’uomo e alla sua reazione l’ha accoltellato a una mano.

E’ successo ieri pomeriggio in via 16 giugno 1944 a Sestri ponente. Il malcapitato ha chiamato i soccorsi e all’ospedale gli è stata diagnosticata una ferita guaribile in 10 giorni. Al suo rientro però le sorprese non erano finite. La donna in casa aveva fatto a pezzi mobili e arredi distruggendo tra l’altro una porta, modem, tv e computer. Non paga, la 40 enne è scesa sotto casa e sempre con il coltello ha rigato l’auto del marito incidendoci sopra un “vaff….lo”.

La donna è stata denunciata dai poliziotti delle volanti intervenuti sul posto per lesioni aggravate. Il marito, che ha sporto denuncia, sostiene che abbia anche preso del denaro che custodiva in casa.